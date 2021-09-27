【愛傳媒郭香美專欄】父親的好友王昶雄先生，淡水人，生於1915年，先生才華洋溢，既是執業的牙醫，也是知名的文學家，他的小說《奔流》是不朽之作，而《阮若打開心內的窗》這首由他作詞，呂泉生先生譜曲的名歌，更是傳唱海內外。夫人林玉珠女士是知名前輩畫家，作品曾入選臺展第十回，府展第一、三、四回。

1989年父親在台北市立美術館舉辦個展時，昶雄先生特地為文刊登在中國時報。父親回臺灣的時候，兩位前輩是我們家的常客之一。

昶雄先生為人爽朗風趣，自稱「少年大的」。因為這機缘，我和昶雄先生伉儷熟稔起來，兩位前輩非常照顧我，我們常一起去看畫展，跟他們學習，獲益良多。

昶雄先生於2000年仙逝之後，他的媳婦葉華英女士送我一套《王昶雄全集》，我才知道昶雄先生曾為我在1991年於東之畫廊舉辦個展時寫了一篇文章，雖然沒有發表，但收錄在十一冊全集的第三冊散文卷中。拜讀昶雄先生著作，感念他對晚輩的提攜，也欽佩其卓越的文學成就以及對臺灣藝文界的貢獻。

作者為膠彩畫家，傳承父親郭雪湖的膠彩畫藝術

照片來源：作者提供。

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