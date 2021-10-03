【愛傳媒楊秉儒專欄】民進黨最喜歡把台灣的歷史問題，擺到今天的政治市場，當作最廉價的消費品使用。

對於事件的後代人，那些傷痛是可以理解的，但是現在要把它包裝成受難者，就是對造成受難的就是罪人，就要被促進轉型？

面對即將到來的選舉、公投⋯⋯民進黨又開始搞意識形態，因為對於其它的問題都焦頭爛額，如今台灣政治上最大的亂源，就是民進黨認賊作父在先，忘恩負義在後；認賊作父是把日本這個賊當父，忘恩負義，是把蔣介石跟台灣70多年的貢獻，包括最近的臺積電都抹煞。

甚麼叫作「功過並陳」？就是不能因為民進黨的私心，把國民黨為台灣人民努力的功績一筆勾銷。

希望現在的年輕人可以看清真實的歷史，而不是一昧的相信被民進黨修到支離破碎的課綱。

作者為資深媒體人

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