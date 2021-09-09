新北市板橋區某幼兒園群聚感染擴大，基因定序確定為Delta病毒，並已入侵社區。新北市長侯友宜今上午主持疫情說明會表示，新北今天增加13個學校、3170名學生停課，總計疫情爆發以來共有16所學校、7369名學生預防性停課，會隨著明天PCR結果出來隨時復課，市府用高規格標準來看待孩子安全。