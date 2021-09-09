憂疫情爆發！新北今增13所學校、逾7000學生停課 10:062021/09/09 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 ，新北市今天增加13個學校、3170名學生停課，總計疫情爆發以來共有16所學校、7369名學生預防性停課。（圖／示意圖，記者范揚光攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區某幼兒園群聚感染擴大，基因定序確定為Delta病毒，並已入侵社區。新北市長侯友宜今上午主持疫情說明會表示，新北今天增加13個學校、3170名學生停課，總計疫情爆發以來共有16所學校、7369名學生預防性停課，會隨著明天PCR結果出來隨時復課，市府用高規格標準來看待孩子安全。 幼兒園群聚再增7例 Delta攻陷社區 新北拉警報 雙北近5千名學生 預防性停課 #新冠肺炎 #台灣 #幼兒園群聚 #擴大 #學校 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北幼兒園群聚再添1例 同社區鄰居確診 08:592021/09/08 生活 新莊運動公園 淪為街友聚集地 04:102021/09/09 地方新聞 Delta來襲 北市取消長照機構探視 04:102021/09/09 地方新聞 本土首見莫德納突破感染 匡千人皆採陰 04:102021/09/09 焦點要聞 幼兒園群聚燒不停 板橋某社區爆6確診 住戶震驚：今早才知要清空 13:212021/09/08 生活 兒同學被匡列 黃鐙輝一家預防性隔離 04:102021/09/09 娛樂新聞 準備開專責病房 醫急喊：快取消中秋節車票 08:502021/09/09 生活 Delta恐已傳至第四輪 醫曝2大觀察指標：必要時就升三級 08:192021/09/09 生活 大陸全面封殺打擦邊球式校外補習 04:102021/09/09 產業財經 板橋社區清空 400住戶集中檢疫 04:102021/09/09 焦點要聞 亞太城市高峰會 林右昌分享經驗 04:102021/09/09 地方新聞 生活熱門新聞 揪出長榮機師染Delta 桃園某診所悽慘下場曝光 - 生活 板橋某大樓再增3人染疫 非住戶裝修工人也確診 - 生活 璨樹到底有多恐怖 鄭明典秀一圖「接近最強等級」 - 生活 憂疫情爆發！新北今增13所學校、逾7000學生停課 - 生活 別以為颱風不來台北 彭啟明示警：變數還很大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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