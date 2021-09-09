板橋社區染疫如何匡列 侯友宜：從嚴判斷 10:242021/09/09 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋社區如何匡列 侯友宜：從嚴判斷。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市幼兒園群聚事件，造成板橋某大樓整棟撤離清空，更有非住戶的裝修工人也確診，新北市長侯友宜表示，這棟大樓除了住戶也有工作人員，經衛生單位專業判斷，基本上是從嚴標準匡列 ，也會擴大隔離，確保這棟大樓能乾淨無虞，不要疏漏採檢對象。 至於有住戶抱怨沒被通知，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前該棟所有住戶都已進入北部各個集中檢疫所，感謝住民配合，對於聯繫上造成不便，對住戶感到抱歉。 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 Delta早進社區 妻兒確診 埃及男返台疑為感染源 #新冠肺炎 #台灣 #住戶 #匡列 #棟大樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫優先 新北餐飲業但是又何奈 04:102021/09/09 焦點要聞 北市台中1人染Delta 全校停課14天 04:102021/09/09 焦點要聞 科技防疫奏效 陳其邁守住高雄 04:102021/09/09 地方新聞 板橋幼兒園群聚案＋3 某社區大樓全棟隔離 11:032021/09/08 生活 告密檢舉的風氣 辦公室也得注意「抓耙子」 08:302021/09/09 國際 板橋某社區爆6人確診 住戶憂心：怕重回三級警戒 15:022021/09/08 生活 陳時中不怕Delta 04:102021/09/09 時論廣場 板橋社區清空 400住戶集中檢疫 04:102021/09/09 焦點要聞 麻醉護理師染疫 驗1100人全陰性 台大醫：我們蠻厲害的 08:122021/09/09 生活 本土首見莫德納突破感染 匡千人皆採陰 04:102021/09/09 焦點要聞 兒同學被匡列 黃鐙輝一家預防性隔離 04:102021/09/09 娛樂新聞 生活熱門新聞 揪出長榮機師染Delta 桃園某診所悽慘下場曝光 - 生活 板橋某大樓再增3人染疫 非住戶裝修工人也確診 - 生活 璨樹到底有多恐怖 鄭明典秀一圖「接近最強等級」 - 生活 憂疫情爆發！新北今增13所學校、逾7000學生停課 - 生活 別以為颱風不來台北 彭啟明示警：變數還很大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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