新北市幼兒園群聚事件，造成板橋某大樓整棟撤離清空，更有非住戶的裝修工人也確診，新北市長侯友宜表示，這棟大樓除了住戶也有工作人員，經衛生單位專業判斷，基本上是從嚴標準匡列 ，也會擴大隔離，確保這棟大樓能乾淨無虞，不要疏漏採檢對象。

至於有住戶抱怨沒被通知，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前該棟所有住戶都已進入北部各個集中檢疫所，感謝住民配合，對於聯繫上造成不便，對住戶感到抱歉。