國民黨主席江啟臣（右四）表示，他嚴重懷疑林智堅提合併的動機是不是為了個人量身訂作，還要傾全黨之力為他個人舖路，他反對這種因人設事且草率的決定。（陳育賢攝）

針對新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格的議題，國民黨主席江啟臣9日表示，他嚴重懷疑林智堅的動機是不是為了個人量身訂作，還要傾全黨之力為他個人舖路，合併升格茲事體大，這都關係到法令，他反對這種因人設事且草率的決定。

國民黨主席江啟臣，今天上午拜會新竹市議會時，針對新竹縣市合併升格議題表示，他嚴重懷疑林智堅提起合併議題的動機，民進黨甚至還要傾全黨之力來為他個人舖路？

他說，縣市合併升格關係到法令，甚至要有民意的支持，各方面都要審慎評估，而不是草率的只是為1個人的政治前途而做決定。

大新竹或是竹竹苗合併升格等未來的發展，這都還要傾聽民意，依照法令與制度去評估，國民黨會結合黨團與智庫與地方議會大家共同討論。

江啟臣說，新竹縣長楊文科就非常的負責任，邀約了竹竹苗的首長、議長，大家共同來討論，聽聽不同的意見，甚至必要的時候還要去探求民意支持的方向是什麼，這才是負責任的決策方式，而不是為了1個人沒有位子去了，就隨便拋了1個議題說我們就來合併吧，而合併了就多了1個位子他就又可以選了。

這讓人嚴重懷疑蔡政府竟可以因人設事到這種地步，為了讓1個市長未來要有出路，就可以去修法、草率的決定去讓縣市合併，如果民進黨在打疫苗政策的速度有這麼快就好了。