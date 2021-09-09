北市李姓男子常前往士林區某加油站加油，藉機與站內女加油員攀談聊天，多次摸手和擁抱肩膀，佔便宜揩油，今年5月19日更得寸進尺，趁周邊沒有其他客人，用手摸女加油員胸、臀和靠近下體的位置，李男離開後，女加油員即向主管反映，並提出監視器畫面控告客人，士林地檢署偵結，依違反《性騷擾防治法》起訴李男。

李男時常會趁聊天，從側邊擁抱，再碰觸女加油員的肩膀、上手臂，將人抱在懷裡，今年5月19日晚上6點，竟趁女加油員操作機器之時，用手摸她胸、臀和靠近下體的位置，讓女加油員感覺很不舒服，直到李男加完油離開，女加油員告訴主管並提出告訴。

女加油員告訴同事，李男很誇張、恐怖，竟在公開場所佔她便宜，李男應訊時，承認有觸摸胸、臀，檢察官則根據加油站監視器，認定李男趁女加油員來不及防備，突然伸手觸摸隱私部位，依性騷擾防治法起訴。

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