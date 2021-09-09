《食尚玩家瘋狂總部》全新露營企劃，邀來陳德烈（右起）及Albee（范乙霏）跟著主持人梁赫群、大文一起露營去。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家瘋狂總部》全新露營企劃，邀來型男大廚陳德烈及女神Albee（范乙霏）跟著主持人梁赫群、大文一起開outdoor趴露營去。梁赫群得知來賓有陳德烈便馬上分配工作：「陳德烈負責煮菜、大文負責切菜、我就負責吃菜。」讓大文笑喊：「我也要負責吃菜啦！」

陳德烈負責此行伙食，用就地採摘的絲瓜做出中式家常菜及西式創意料理，分別是蛤蠣絲瓜以及絲瓜披薩，把在地食材結合到一行人的晚餐中，頗受大家好評，連不太喜歡吃絲瓜的Albee都被擄獲，梁赫群更大讚絲瓜披薩：「這是我認識陳德烈以來，最有創意的一道菜。」陳德烈滿意表示這就是自己此行來的目的，並不忘打趣自嘲：「還有當司機。」

Albee的加入讓梁赫群很開心，眉開眼笑稱：「這個才是女神嘛！」Albee則興奮表示這是自己的第一次露營，還買了一整套新衣服搭配漁夫帽，要展現outdoor風格。Albee坦言原以為要自己搭帳，又黑又孤獨，沒想到營區超豪華還有市集，又有好多人一起玩，超喜歡！

梁赫群也和Albee展現絕佳默契，主持中時常異口同聲，讓大文直呼：「你們倆是不是雙胞胎，到底是誰吃到誰的口水。」《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點於TVBS 42頻道播出；想同時看電視版及網路版節目內容，可下載食尚玩家App。