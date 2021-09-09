桃園市大溪區一名49歲張姓男子，近日前往大溪區農會信用部員林分部欲匯款，行員認出男子先前已多次前往匯款，直覺是遭詐騙而向警方報案，大溪警分局三元派出所獲報後立即派警力到場，並向男子詳細勸說歹徒詐騙手法，說服當事人了解後成功阻止一樁詐騙案。

大溪警方指出，上月初張姓男子於臉書結識一名女子，女子先引導男子加LINE成為好友，之後便經常對男子噓寒問暖表示關心，以甜言蜜語讓男子誤以為遇見了愛情，等熟識一段時間後向男子謊稱自己得了癌症已經來日不多，要讓男子繼承遺產，但要求男子必須先匯一筆費用來捐助孤兒院，男子不疑有他，匯了2筆共20萬元。

後來歹徒與男子聊天過程中，又介紹男子投資一家高獲利的公司，男子先匯了1筆新臺幣1萬4千元的款項，歹徒食髓知味，又要求男子再多投資點金額。正當男子前往農會欲繼續匯款時，農會行員見男子前後已多次匯款，且於過程中不斷翻出手機查看訊息，直覺是樁詐騙案，聯絡警方到場，警方到場後經瞭解後詳細向男子勸說這是詐騙歹徒伎倆是樁詐騙案，男子才驚覺遭詐騙，斷然打消匯款念頭，行員、警方的機警成功的攔阻詐騙案件的發生，避免男子繼續遭騙。

警方呼籲民眾，網路交友詐騙是老梗，於網路結交網友要謹慎，不要因歹徒一時的言語誘惑而誤中圈套，遇有要求匯款或提領金錢可能是詐騙，有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。