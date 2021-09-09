不少女性都怕老，擔心到了一定年齡後，外表風采不再，但有些女生很懂得經營自我，擅長將劣勢轉為優勢，星座塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分享，雙子座、獅子座、天秤座、射手座、雙魚座的女性天生擁有迷人優雅的氣質，年紀會為她們帶來更多的歷練和包容心，會讓男人深受吸引，可望一輩子受到寵愛。

▍1.雙子座

雙子座的女性天生聰明伶俐，可說是智慧凌駕美貌的最佳代表，她們熱愛新鮮各種事物，隨著年紀漸長，她們只會愈來愈懂事且知性，透過積極累積自我能力，來增添個人獨特的魅力，因此總是很受成熟男人的喜愛。

▍2.獅子座

對獅子座的女性來說，面子是不可忽略的大事，她們非常愛保養，不會讓自己出現老態，懂得運用健康飲食、瑜珈或重訓等方式維持完美體態，就連美甲、美髮也必不可少，很捨得花錢在保養上投資自己，加上她們天生霸氣、賺錢能力一流，豐厚的財力更是年輕嫩妹贏不了的。

▍3.天秤座

天秤座的女性很善於社交，她們做人做事追求平衡與協調，年輕時不走辣妹路線，而是探究個人品味，隨著年齡漸長，會愈來愈有魅力，獨特的氣質很吸睛，總讓男人無法自拔地愛上，即使從她們的眼角可以看出有點年紀，但時尚的外型及內斂的個性，就像從法國電影裡走出來的女人一樣優雅。

▍4.射手座

很多時候愛情走到盡頭，是因為兩個人的心都老了，但這永遠不會發生在射手女身上！她們個性開朗愛笑，樂觀的心態是最強的抗老靈藥，即使遇到困難也能從容面對，因此，她們的外表總比實際年齡年輕好幾歲，很多男人都容易被如此可愛討喜的射手女打動。

▍5.雙魚座

就算到老，雙魚座的女性還是熱愛浪漫的少女，她們知世故而不世故，舉手投足都給人滿滿的溫柔，甜美的笑容總讓男人忍不住心動，加上她們個性非常柔軟感性，很懂得體貼身邊的人，跟她們相處起來如沐春風，很難不被寵愛。