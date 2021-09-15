2021年新北全國運動會桌球項目在10月16日開幕前提前進行，女子團體賽由挑戰5連霸的新北市和台北市爭奪金牌，最終台北市在東京奧運混雙銅牌鄭怡靜幫助下穩定發揮，3比1擊敗新北市，終結新北市女團連霸美夢。

本屆全運會桌球團體賽今天上午先進行4強戰，下午接著獎牌戰，女團台北市4強賽3比1擊退桃園市、新北市3比1打退台南市，由雙北上演桌球女團爭金，第1點單打台北市鄭怡靜掛帥先發，直落三打下東奧女團隊友陳思羽，接著第2點單打新北市鄭先知獲勝扳平總比分，第3點雙打台北市林珈芝、李昱諄奪勝，第4點單打台北市李昱諄連著出賽，和陳思羽大戰5局險勝，也讓台北市提前以3比1拿下金牌。

賽後鄭怡靜笑著說，金牌戰面對陳思羽感覺有點奇妙，「從東奧的隊友變成我的對手，感覺真的很妙，我也做好比賽會很困難的心理準備，上場就是把戰術好好執行，堅持到最後。」

新北市無緣5連霸，主力陳思羽表示，從東奧回台後進行隔離檢疫及自主健康管理，8月28日才正式「解封」，加上為了之後再度出國比賽做了一系列身體檢查，以及打第2劑莫德納新冠疫苗身體不適了幾天，將近1個月沒練球，這次全運會狀況不是非常好，顧及新北市是本屆全運會地主，團體賽有隊友仍咬牙硬撐，但團體賽一天下來要打3、4場比賽，打到後來腳都抽筋了，就算內心渴望連霸也可惜心有餘而力不足。