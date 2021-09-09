蕭敬騰（老蕭）今年第四度受邀央視中秋晚會演出，節目日前在四川西昌錄製，老蕭一身黑紅色相間的合身西裝，搭配他復古西裝油頭造型，整個人帥氣俐落。有趣的是，錄製當天老蕭一抵達當地立刻下起雨，上一秒還是晴空萬里，下一秒竟然傾盆大雨，讓不少網友直呼「雨神」威力驚人。

央視近日曝光錄影花絮，老蕭在後台時與同樣受邀上節目的大陸彝族族人互動，只見四位彝族小伙子用彝語唱起老蕭的歌，坐在一旁的老蕭聽得相當入迷，還跟著節奏打拍子，幽默讚賞族人歌聲「比原曲還好聽」、「聽他們唱的感受，就是我完全忘了原來的歌詞」，謙虛又風趣。

老蕭再度參與央視秋晚，並且首次與大陸歌手韓雪同台合作，錄製後韓雪對他讚不絕口：「我發現他唱歌時很深情、很有爆發力，但私底下非常紳士，特別是這次的舞台會動，前2次我們走位時特別緊張，一方面要記歌詞、一方面舞台一動起來我們會站不穩，加上我一手要拉著裙子走路。」老蕭擔心對方發生危險，特別體貼照顧。

老蕭下半年行程馬不停蹄，今年中秋佳節依舊在大陸忙工作，往年這時候都會和家人好友同事聚餐烤肉的他，其實向來不吃肉只吃海鮮，但因為特別喜歡團聚時的歡樂氣氛，所以只要有烤肉邀約，老蕭有空都會一同參與。