中國常駐聯合國代表團網站10日消息，聯合國安理會9日舉行阿富汗問題公開辯論會。中國常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，今天的阿富汗站在歷史的十字路口，處在百廢待興階段。阿富汗塔利班宣布成立臨時政府，是阿恢復國內秩序和戰後重建的必要一步。希望阿塔汲取歷史教訓，兌現所作承諾，團結各民族、各派別，構建廣泛包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，保護婦女兒童權利，堅決打擊恐怖勢力，同各國特別是周邊國家發展友好合作關係。希望阿富汗能夠做出正確選擇，走出一條符合自身國情的發展道路。

耿爽指出，中方歡迎聯合國祕書長古特雷斯擬於9月13日在日內瓦舉行阿富汗人道局勢會議，希望國際社會特別是主要捐助國加大對阿援助力度。與此同時，國際社會應幫助阿富汗挖掘自然稟賦、地理位置和人力資源優勢，開展區域合作和互聯互通，推進經濟社會發展，增進普通民眾福祉。

阿富汗海外資產被凍結是阿當前經濟困難的重要原因之一。這些資產屬於阿富汗，應用於阿富汗，而不應被用作威脅和牽制的籌碼。

耿爽表示，阿富汗局勢同整個地區的和平發展息息相關。長期以來，阿富汗鄰國和周邊國家積極支援阿富汗和平、和解、重建進程，為推動阿實現和平發展作出巨大努力。這些國家身處恐怖主義外溢、毒品跨境走私、難民移民外流等衝擊的第一線，國際社會應該理解他們面臨的困難，尊重他們作出的犧牲，支持他們付出的努力。

阿富汗六個鄰國9日舉行外長會議，圍繞當前阿富汗局勢，就疫情防控、口岸開放、難移民管控、人道援助、反恐安全、禁毒合作等問題深入探討，形成系列共識，一致同意著眼共同關切，加強溝通協調，為阿富汗穩局重建創造良好外部環境。