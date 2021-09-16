如果看恐怖片能賺錢，你敢挑戰嗎？美國金融網站FinanceBuzz近日趁萬聖節即將到來，打算研究高成本與低成本恐怖片的效益，因此徵求能在10天看完指定13部恐怖片，並接受心跳頻率的檢測者，完成測試後即可獲得美金1300元（約新台幣3萬6000元），讓不少人聽了躍躍欲試。

美國金融網站FinanceBuzz表示，無論電影拍攝預算如何，恐怖類的電影都是最賺錢的，而近日他們打算研究「高成本恐怖片是否比低成本的更能引起觀看者恐懼」，因此列出13部電影，希望願意參加計畫者在10天內看完，觀看同時還需接受心跳頻率檢測。

列表中的恐怖片有《奪魂鋸》、《鬼哭神嚎》、《噤界》、《噤界2》、《糖果人》、《陰兒房》、《追殺厄夜叢林》、《凶兆》、《逃出絕命鎮》、《國定殺戮日》、《月光光新慌慌》、《靈動：鬼影實錄》、《安娜貝爾》，而測試結束後，參加計畫者還可獲得美金1300元（約新台幣3萬6000元）和美金50元（約新台幣1380元）的禮品卡。

不過參加計畫者除了要邊看恐怖片邊接受心跳檢測外，還需年滿18歲並住在美國的民眾。此消息曝光後，讓不少人感到非常新奇，紛紛表示「我如果看到睡著會不會被資遣？」、「我已經準備好報名了，畢竟我全都看過」、「這酬勞我可以像看喜劇片一樣笑著看完」。