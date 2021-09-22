彰化縣是養豬第三大縣，也是全台最大酪牛產區，過去以來，糞尿汙染河川水體，臭氣熏天，至今改善有限，審計部也糾正，超過8成飼養豬隻2000頭以上之畜牧業，未採行糞尿沼液、沼渣作為地肥或發電等，資源化的處理，「米田共變黃金」，比例太低了。

農業處表示，彰化縣養牛150戶，養豬610戶，只有171戶申請沼液、沼渣再利用，每年處理35萬2229公噸，約和268公頃農地簽訂契約作為地肥，還有努力空間，要達到環保署規定2021年每座畜牧場，糞尿資源化至少得達5％目標，仍有距離，目前幾乎沒有業者可以達標。

審計部彰化審計室指出，畜牧業者超過4成集中在舊濁溪流域的鄉鎮，不利推動流域汙染整治，應該加強推動補助購置畜牧業沼液、沼渣集運車輛和機具，增加施灌之機動性和靈活度。

農業處表示，沼液沼渣作為農業地肥使用，主要取決於農民施肥之需求和意願，已經加強農地媒合，並積極拜會養豬協會和各農會產銷班等團體，增加畜牧業的申請意願。

此外，彰化也已經有10家案場完成沼氣發電建置，發電容量為559KW，相當於提供1000個家庭用戶使用。

不過地方也指出，要終結河川臭氣沖天，畜牧沼液沼渣再利用是其中的環節，主要是各畜牧都得設置廢水處理設施，但業者為了規避被徵收汙水處理費，「爛招齊出」盜排，或遶流或是以合法管線掩埋非法等，防不勝防。

環保局表示，今年6月就循線一舉查獲6家畜牧場盜排，多數管線皆埋藏地面下，增加稽查、蒐證困難度；一旦查出都依水汙法嚴懲，每場最高處2000萬元。