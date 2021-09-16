大陸國務院副總理劉鶴今（16）日再度強調要繼續大力支持中小企業健康發展，指出要積極探索以各種方式減輕要素成本快速上漲對中小企業的壓力，努力解決融資難、融資貴問題，更多更好運用資本市場助力優秀中小企業發展。

劉鶴在廣州舉辦的第17屆中國國際中小企業博覽會和首屆中小企業國際合作高峰論壇上以書面發表致詞時表示，中小企業是國家財富的重要創造者，是提供就業的主管道，是科技創新的主力軍，是造就大企業的蓄水池。中小企業要高度重視創新能力培育，努力做到專精特新。

他指出，各部門、各地方要為中小企業發展創造良好環境，多服務、辦實事，增強政策透明度和可預期性，保護產權和智慧財產權，促進公平競爭。

劉鶴強調，中國政府堅持社會主義市場經濟的改革方向不改變，堅持對外開放的基本國策不改變，引導非公有制經濟發展大政方針不改變，將繼續大力支持中小企業健康發展，堅決支持民營經濟健康發展。