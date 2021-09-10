近日疫情又升溫，台中市府禁止中秋節烤肉，卻爆出大雅區公所134名里鄰長出遊，引發熱議，立法院副院長蔡其昌10日質疑市府螺絲鬆了，看起來防疫嚴格，但市府舉辦的活動，憂成防疫破口，自己打了自己的臉，說一套做一套，沒有做好相關防疫指引措施，很不妥。

蔡其昌今日在出席2021 Model APEC 專題講座時受訪表示，疫情期間Delta病毒特別緊張的關頭，市府應以防疫優先，市長盧秀燕才剛宣布，台中市民中秋節不得烤肉、也不可以在騎樓做任何烤肉動作，如果在家裡烤肉只能自己的家人，看起來台中市是嚴格的，但市府自己舉辦的活動，卻自己打了自己的臉。

「里鄰長很重要，他們辛苦，適度的慰勞也是重要的」，蔡其昌強調，但是慰勞方法有很多，疫情期間如果改發中秋禮券，也是一個很好的方式，發禮券之後，里長必須去消費，對台中市經濟有幫忙。

蔡其昌指出，當前要務，第一防疫優先，第二台中市府不應該說一套做一套，要求市民要嚴格防疫，但自己卻又違反相關的防疫規定，萬一台中市因為防疫問題沒有做好，導致疫情爆發，是市民朋友不能承受的。

他強調，里長很辛苦應該慰勞，疫情期間可以採取比較有效的變通的方式，提供里鄰長中秋禮券，可以促進台中市的經濟活動，促進消費，對一般店家也好。