新一批108萬劑的莫德納疫苗，最快將在明天深夜運抵台灣。總統府發言人張惇涵今天表示，這是政府洽購的莫德納疫苗中，第一批由美國廠出貨，也是單批次數量最多的一次，指揮中心可說是天天寫信、週週視訊會議在催貨，蔡英文總統與國安外交團隊則以國安視野，緊盯疫苗供應調配，部署國安經濟的穩定措施。

張惇涵今天在臉書表示，國際疫苗供應的狀況始終不穩定，因此，疫苗的催貨，一直以來都是行政防疫團隊與國安外交團隊共同努力目標。實際上，就他所瞭解，指揮中心可以說是天天寫信、週週視訊會議在催貨。

就像他之前說過的，在防疫工作上，陳時中指揮官跟醫護防疫人員在第一線，蘇貞昌院長帶領行政團隊統籌防疫、紓困、振興工作，蔡英文總統與國安外交團隊，則以國安視野，緊盯疫苗供應調配，部署國安經濟的穩定措施。

張惇涵(資料照片)

他說，大家如果還記得，6月6日，三位美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪問台灣，宣布美國將援贈台灣疫苗。當天，蔡總統在機場跟三位參議員會晤時，除了當面表達對美國政府的感謝，並表達希望莫德納疫苗能夠從美國廠出貨供應，加上原本歐洲廠的產能，能更確保疫苗供應的穩定。

他相信三位參議員有將總統的期盼帶回美國，很快地，我們獲得了正面的回應。如果大家有注意到，莫德納疫苗的國際供應，在前一陣子也出現了緊張狀況，供貨的時程、數量等相關的訊息，可以說是一日數變。

張惇涵透露，在這過程當中，他跟疾管署的周志浩署長很頻繁地通電話，甚至時常開會，大家不斷更新最新訊息，都是希望多管齊下，「催貨、催貨、催貨，這是工作的日常，也是大家共同的目標」。

他說，蔡總統8月10日在總統府接見美國在台協會 AIT新任處長孫曉雅時，也再次當面表達，希望莫德納疫苗能從美國廠直接出貨，讓供應能夠更為穩定。於此同時，總統也指示了外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴 Bi-khim Hsiao、駐法代表吳志中，大家多管齊下、多方溝通，共同協助讓莫德納疫苗早一點抵台，尤其要讓長輩們第一劑和第二劑的銜接，能夠更為順利。

張惇涵表示，這批疫苗抵達後，台灣今年洽購的莫德納疫苗，累積到貨將達約258萬劑，到貨率到達42.6％；加上美國捐贈的250萬劑、捷克捐贈的3萬劑，莫德納疫苗累積總數達511萬劑。到中秋節前，包括政府洽購的，各國援贈的，民間採購的各廠牌疫苗，到貨總數將達到1730萬劑。台灣第一劑疫苗施打率，也從5月疫情前約2.3％，提升到了今天的48.97％。

面對詭譎多變的疫情，他說，人心總是會不安與恐懼。但他還是要不斷地強調，國際疫情一直很嚴峻，國際疫苗供需狀況仍然不穩定，每一批疫苗到貨的背後，都是很多工作夥伴，不分政府民間，沒有時差、不分晝夜的努力；而且，過程當中，也有許多國際社會友人居中的大力協助。對於幫助的人，不管是民間的企業和國際的朋友，我們都是由衷地感謝。

當然，張惇涵表示，不管是第一劑或第二劑，我們努力催貨的腳步不會停歇，來提高疫苗施打的覆蓋率。而在防疫的道路上，不會有所謂的疫苗孤兒，我們有民主夥伴的互相協助；同時，「只要我們團結防疫，台灣不會孤單」。