中秋連假，九族文化村推紓壓特惠價。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

中秋連假，九族文化村推紓壓特惠價。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

中秋節連續4天假期，九族文化村搶攻出遊商機，推出紓壓暢遊優惠票價每人680元，並贈送當日免費搭乘日月潭纜車，讓民眾一票暢遊，在空中飽覽日月潭的絕美風光；還可在遊樂設施西班牙海岸，享受水上活動的刺激與沁涼。

九族文化村經理黃瑞奇表示，隨著疫情趨緩，許多民眾準備出門透透氣，中秋節迎來暑假後4天的連續假期，民眾可以把握機會安排2天1夜或是3天2夜行程，九族文化村加日月潭、溪頭、合歡山暗空公園等風景線，多景點旅行，最後一天再與家人團圓，賞月烤肉。

黃瑞奇表示，九族文化村占地62公頃的園區內，擁有全台最大的歐洲皇宮景觀花園，及最具特色的原住民部落景觀區，包含大量的傳統台灣原住民部落房舍、服飾與生活器具，還有各族的特色歌舞表演，更不定時安排部落快閃演出，讓遊客親自體驗並感受多元的原民文化。

園區超人氣的主題遊樂設施─西班牙海岸，採用西班牙建築師安東尼．高第風格的奇特建築，讓遊客彷佛置身浪漫異國，更是網美拍照景點，還可搭乘沁涼刺激、闔家適宜的遊樂設施，享受著歡樂遊憩體驗。

搭乘日月潭纜車赴剛整修完成的水蛙頭步道，參觀最著名的人氣景點九蛙疊像；或前往伊達邵、水社碼頭包船遊湖、騎乘自行車環湖、健行環潭步道等，可以緩解抗疫期間的緊張與煩悶。