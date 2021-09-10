行政院將推出振興五倍券，藍委李貴敏痛批，閣揆蘇貞昌所謂「政府為全民出1千元」的說法，實在讓人傻眼，這種得了便宜還賣乖的硬坳，不是吃老百姓的豆腐嗎？擺明意圖魚目混珠，以掩飾政策急轉彎的荒腔走板。

李貴敏質疑，五倍券預算有哪筆不是民眾辛苦的納稅錢？明明不是政府官員自掏腰包的錢，竟然還想著法子邀功，蘇內閣的吃相也未免太難看了。說穿了，從發五倍券，到民眾不用自付一千，無非是民意強烈反彈所致，試圖避免民眾損害雪上加霜。

李貴敏說，至於民進黨施政、防疫及紓困的無為無能，且戰且走，拒絕在野黨買疫苗、發現金等合理訴求，不也都是政治考量？只為選舉嗎？

李貴敏表示，與其做這些無效功，政府不如多想想要怎麼推動更方便、更佳惠庶民經濟、銅板經濟的運營，好讓瀕臨存亡關頭的小商家真能撐下去，或至少在第一時間協助民眾度過難關。千萬別又是只優惠大財團法人，忘了苟延殘喘的小商家，否則庶民、攤商、小販、小店家情何以堪？