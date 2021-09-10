根據中央氣象局氣象資料，強颱「璨樹」最快10日下午5點發布陸上颱風警報，農友也紛紛加強果樹枝條固定、疏通排水溝渠，台南市麻豆區文旦、紅柚正值採收期，農友除了忙著出貨，也要抽空到果園巡視棚架是否固定妥當。

台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，文旦、柚子果實較大，因此農民果園都會架棚架支撐固定枝條，颱風前只要再巡視補強；此外，文旦園最怕積水，因此多數果園都有做排水設施預防。

麻豆區柚農陳俊南文旦已採收完畢，目前正忙著出貨，但還有6分地的白柚10月中才能採收，這兩天他也忙著用竹棍加強固定枝條，檢查吊果實的繩索。柚農張津雪說，大家都忙著文旦出貨，白柚園平時都有加強用棚架固定，希望能平安度過此次颱風。

另一名柚農施新侑說，紅柚正值採收期，但不會因颱風來了急著搶收，怕會影響品質與風味，還是會等成熟度夠了才採收，果園平時也都做好枝條固定管理。

台南市農業局表示，為減輕風雨造成農作物損失，如已屆採收期之水果，建議農友應儘速採收，正值開花期或果實發育期之水果應加強果園排水，植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂，平地果園應清除排水溝淤積防止積水。