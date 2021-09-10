或許是太高興可以「搶」來楊敬敏這名重磅球星加盟，新北國王總經理毛加恩10日一開口就說，「阿敏是我『從小』就看的球星，啊！不是從小，而是我剛回台灣打球，他就在台銀，也一直很欣賞他，如今有了他的加盟，我們也找到了『Local Hero(本土英雄)』！」

「因為楊敬敏是新北市人，有了他這麼『大腳』的明星球員加入，不只是帶來傳承，也會把他的苦練多年精神帶來我們這裡，」毛加恩說，「他將跟我們簽下複數年約，考慮到他的狀況或想法，基本上以先當球員為主，我們保留讓他擔任教練權利。」

儘管毛加恩認定楊敬敏將是新北國王的看板球星，卻還沒確定是否要讓阿敏當上新北國王隊長，「一切都等總教練萊恩到了台灣再說，我希望交給萊恩真正看了練球狀況再決定，其實我們不只阿敏能當隊長，小力(林力仁)也是不錯的隊長人選。」

毛加恩強調，就算今年自由球員市場競爭空前激烈，可是新北國王在補強或選秀表現都很出色，「萊恩現在都會視訊關注我們練球狀況，每個禮拜也會跟教練團開會檢討，我們更跟洋將都簽好合約，接著就等CDC點頭放行讓他們入境了。」

「我想畢竟這是我們第一年打職業籃球聯賽，我當然希望能有好的成績，目標先訂在可以闖進季後賽！」毛加恩說，今天楊敬敏加盟記者會現場除了毛總，領隊陳信生、助理教練陳世念也都出席，就連PLG執行長陳建州也悄悄現身，卻怕模糊焦點並未公開拍照。