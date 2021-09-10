富邦悍將賽前為林益全舉辦200轟頒獎儀式，邀請林仲秋擔任頒獎嘉賓。（季志翔攝）

富邦悍將林益全4日達成生涯200轟里程碑，10日賽前球團特別舉行頒獎儀式，安排恩師林仲秋擔任頒獎嘉賓，林仲秋直誇讚林益全，但他也點出林益全2個缺點，「若可以改善的話，打到42歲沒問題。」

林益全之前想找體能教練，上網搜尋後找到林仲秋的兒子，「一開始他也不知道，後來練了幾次後才講到我，他就說要來找我訓練，我當然很歡迎。」

林仲秋認為林益全擊球的揮棒延伸性非常好，是屬於天生的長打者，「唯一缺點就是心態，到現在都還是。其實林益全很乖、很認真，在我這邊練，打4、500球都不喊累。」

林仲秋透露，季後林益全到他那裡訓練時，都是由他親自餵球給他打，「從正面看更能看出他的缺點，我覺得他的揮棒速度在下降，還有死角，他內角球打不到大家都知道，這是他的盲點，若能改善的話，打到42歲沒問題。」

林仲秋笑說現在是他與兒子兩人「2對1」幫助林益全，「我跟兒子說林益全的缺點在哪，他的瞬間爆發力、揮棒速度絕對不能掉下來，要全力協助他。」

林仲秋生涯手握4座全壘打王獎項，2000、2001年還完成連霸，以43歲高齡奪下全壘打王，他說：「我到退休這一年都一直在進步，雖然這幾年他（林益全）的全壘打數量比較好，但我告訴他，再好的投手也是有缺點，要想辦法突破。我也一直鼓勵他，要他多打幾年，還要珍惜還能拿球棒的日子，因為你還能打球是很快樂的。」

中職目前生涯最多轟的打者是張泰山保有的289轟，至今尚未出現300轟的打者，林仲秋也覺得有些可惜，「我覺得他還在進步，應該還能再打3年，但就是後來轉隊關係提早退休。」