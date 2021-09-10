富邦悍將范國宸9日炮轟台體大學弟、中信兄弟呂彥青，本季對戰4打數都敲安，還未被他解決過，但他透露，自己在大學時都被呂彥青壓制，「其實沒特別研究他，就參考前面打者配球而已。」

范國宸跟呂彥青是台體大前後屆學長、學弟，2人大學時期就十分要好，更是住在一起的室友，但大學時很少打過呂彥青的球，「頂多在隊內分組賽隊到，但都是被他壓制，幾乎都打不到他的球。」

但來到職棒賽場，身為學長的范國宸面對呂彥青，兩場比賽4打數都敲出安打，昨天更是從他手中開轟，「打出去時原本以為只是長打而已，是很紮實，但沒想到會飛這麼遠。」他透露，自己沒有特別研究呂彥青，只是參考前面打者的配球去做攻擊。

呂彥青被學長砲轟，賽後有傳訊息給范國宸，「他沒有封鎖我，昨天也有聯絡，他問到底打什麼，我說你可以投引誘球，他回我吊不到啊！其實場上都很認真，私底下還是會開玩笑。」

范國宸認為，呂彥青經過日本的洗禮後，變化球變得更加犀利，「之前他變化球不會投這麼多，多以直球為主，去日本回來後變化球掌握度更高、控球也更好。」

復賽後范國宸打擊逐漸升溫，下半季先發出賽的場次中只有1場比賽未敲安，他表示，之前復賽前時自己就是增加打擊量，也有實戰打擊，延續對投手的掌握度，「希望可以繼續維持，不要受傷。」