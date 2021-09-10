《頭條開講》

大陸國家主席習近平10日和美國總統拜登暌違7個月來首次通電話，時間約90分鐘，商討如何讓兩國競爭不要升級為衝突，對話主要聚焦經濟議題、氣候變遷及新冠肺炎。前民進黨立委郭正亮認為，拜登為何選9月10日和習近平通話，這有點尷尬，是因為拜登急了，他急於想辦法把經濟穩定下來，降低對中國大陸的關稅。另外因為阿富汗撤軍，導致拜登民調跌到41％，因此他必須在其他領域得分。

郭正亮10日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，拜登為何選9月10日和習近平通話，這時間點有點尷尬，911阿富汗是要建立政府，若要硬碰硬，反而應該針對911發表演說，但拜登沒有這樣做，反而凸顯這個議題，美中在這個節骨眼，美中大概是要面對一些問題了；南華早報8月24日也曾釋放一個訊息指習近平和拜登不一定見面。

郭正亮接著指出，拜登為什麼急了？這牽涉到美國國內的通膨問題，因也沒辦法繼續印鈔了，他急於要想辦法把經濟穩定下來，加上新增的就業人數，也是令人不滿意，還有美國明年要選舉，希望中下階層能有一些福利，那最快的方法就是，貿易戰做一些修正，也就是降低對中國大陸的關稅。

郭正亮接著指出，美國對中國大陸的關稅平均19.3％，而美國對外的關稅平均是3％，相差極大，可是中國大陸上半年整個出口，對美國還是增加。而中國大陸疫情控制住了，像印度、越南也都有疫情，但對中國大陸的出口衝擊不大，反而是拜登在急了。

郭正亮表示，拜登突然發現，願意站到他這一邊，一起搞反中聯盟的，好像就只有日本、澳洲等，法國、德國則不願意表態，美國副總統賀錦麗還跑去越南、新加坡，人家就是不表態。所以拜登要走反中聯盟多邊也搞不起來，至於美國國內的經濟，如果不跟中國大陸的關係有一些和緩，明年選舉怎麼辦？因為阿富汗撤軍，導致拜登的民調跌到41％，讓他失去所有的籌碼，所以他必須在其他領域得分。