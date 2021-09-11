台北市幼兒園群聚持續延燒，包括社區大樓累積27例確診。一名非住戶裝修工人與妻子也確診；指揮中心曾經表示，裝修工人大約進入大樓2分鐘。前民進黨立委沈富雄跳出來說，「一個裝修工到你家裡，每次2分鐘到底在幹什麼？」

至於板橋社區內的裝修工人感染來源仍不明確，因發病日晚於埃及爸一家三口。指揮官陳時中表示，不排除有隱形傳播鏈；指揮中心將針對進行基因定序，釐清是否同序列Delta。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》節目中指出，這很大一部分是家庭感染，因為家庭感染沒有戴口罩，避不了的。

資深媒體人尹乃菁表示，中央疫情指揮中心對關鍵的問題都不回答，它一直都不做這件事情，很多時候都是他們在製造恐懼。比如這個裝修工人確診，指揮中心稱，裝修工人在那邊2分鐘就染到病毒，尹乃菁說，一般人怎會不緊張，住戶會不緊張嗎？

主持人趙少康則表示，他絕對不相信那個裝修工人是2分鐘就染到病毒。沈富雄跳出來說，「我也不相信」，沈富雄接著表示，「我更懷疑，一個裝修工到你家裡，每次2分鐘到底在幹什麼？」