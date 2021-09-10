指揮中心表示，新北幼兒園群聚沒有進一步擴大，維持在27例，其中埃及爸（案16160）一家三口都染上Delta變異株。(指揮中心提供)

本土今日（10）確診+2，雙北各新增1例，相關疫調進行中。針對Delta群聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，新北幼兒園群聚案，今天沒有進一步擴大，長榮機師相關接觸者也二採陰，算是有控制住。對此，前台大感染科醫師林氏璧分析，整起社區Delta群聚應該是經過「三波傳染」，8月18日就進入到社區。同時他也提醒，「Alpha一直還在社區」。

指揮中心今公布幼兒園相關群聚基因定序，27人中有12人確定染Delta變種，埃及爸爸一家3口基因定序相同，研判板橋社區和幼兒園群聚屬同一個感染源，至於埃及爸的2位哥哥還要觀察病毒量變化。

隨著板橋社區和幼兒園群聚連在一起，林氏璧坦言，確診裝潢工夫妻「越來越像只是路過的Alpha」。他指出，確診夫妻於8月12-14日曾到板橋社區，分別在9月1日和6日才開始有症狀，但埃及爸18日才解除隔離回到社區，幾乎沒機會接觸。林氏璧認為個案之間關聯有限，並表示，「大家可別忘了，Alpha一直還在我們社區喔」。

隨著Delta群聚案爆發，不少人懷疑社區恐怕已存在多條傳染鏈，但林氏璧指出，如果Delta存在社區一個月以上，爆出的案例應該不只於此。「這可是Delta大魔王欸！」

林氏壁認為，目前看來，「Delta大概就是8月18日第一波進板橋社區，第二波由小孩傳進幼兒園，第三波傳進各家庭，如此劇本較為合理。」但他也提到，如果裝潢工人是Delta，那就比較麻煩了。