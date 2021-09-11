指揮中心昨日公布2例本土案例，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，新增的2例個案都是舊案，與幼兒園群聚案無關，且幼兒園篩檢萬人都是陰性，代表雙北的防疫已具備一定的強度，大家仍要小心，「但不要無謂惶恐」。

沈政男昨（10）日於個人臉書分析，新增的2例本土個案，分布於雙北市，CT值分別為31及33，研判皆已感染一段時間，因此都是舊案，與新北某幼兒園群聚案無關。

沈政男指出，新北幼兒園目前累計27人確診，昨日並無新增個案，事件爆發以來，新北市篩檢達1萬6000人，擴大一圈一圈地匡列隔離者，並進行篩檢後，結果皆是陰性，就連台北市這幾天篩檢的人數也非常多，但報告結果也都是陰性。

沈政男說，因為Delta變異株進入雙北社區後，會因此被攻破，甚至疫情警戒會再回升至三級或四級，「我說過了，雙北防疫已經具備一定的強度」，不過他也提醒大家仍要小心，但不要無謂惶恐。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。