新北市文化局啟動「新北設計孵育計畫」，板橋435藝文特區後廣場的新月紅樓及行政大樓空間共7間工作室，依空間大小規劃為兩種進駐類型，第一類為設計工作室，第二類為重點策略複合空間，零租金供藝術家申請進駐，孵育計畫招募至10月11日。

文化局表示，435藝文特區新月紅樓2樓規劃6間設計工作室、行政大樓2樓有1間重點策略複合空間，供藝術家申請進駐，第一類為設計工作室，屬視覺平面設計、工業設計、產品設計及體驗設計等個人或小型工作室者等，皆可申請進駐；第二類為重點策略複合空間，規劃招募設計團隊聯合進駐，期以更大能量激發設計內部或藝術與設計產業合作的群聚效益。

文化局表示，招募活動將24日辦理現地會勘說明會，並採預約制，相關說明會細節及進駐計畫說明已公告於文化局官網及板橋435園區官網，提供有意願設計工作單位參閱進駐空間、計畫期程及甄選辦法。