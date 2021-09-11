國民黨青年部副主任詹為元臉書發文附圖。（圖／取自臉書「詹為元 政治我們的事」）

新北市板橋某幼兒園群聚感染及社區感染案引發國人憂心，迄今累計27例確診。國民黨青年部副主任詹為元指出，如今只有比照屏東枋山與台北環南市場模式，將板橋Delta案相關人員全面施打疫苗，方能防止擴散，並避免二次轉陽後大爆發，反又成為新的傳染源。

詹為元10日在臉書發文表示，眾所皆知Delta病毒傳染力極強，我們最不希望就是看到該病毒在台灣爆發社區感染，所以面對板橋的案例，目前已知至少有兩條傳播鏈，面對不明感染源增加，我們更應加強力道防止其擴散。

詹為元指出，當初屏東的案例集中在某兩村，中央政府就同意優先撥補疫苗施打。而疫苗的分配權掌握在中央政府手中，建請中央政府持續以民胞物與的精神，對板橋Delta案比照辦理，讓還沒施打疫苗的民眾優先施打，避免二次轉陽後的爆發，反而又成為新的傳染源。

對此，詹為元強調，怕大家誤會，這裡指的優先施打是與此案相關被匡列的民眾，不是毫無上綱的全面施打；台灣不大，沒有什麼誰陪誰坐牢的問題，任何一個地方爆發疫情，都是全體民眾不樂見的事情。