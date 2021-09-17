新北巿新聞局近日會同消防局、衛生局、工務局、社會局及法制局消費者保護官等單位，稽查自7月19日起，恢復營業的新北14家電影院，公共安全缺失包括AED管理員合格證過期、欠缺營業衛生講習證明、逃生通道堆放雜物、欠缺獨立防火管理員等，都已嚴令業者限期改善，以保障民眾觀影品質及安全。

此次聯合稽查的14家電影院有三重區天台戲院，板橋區秀泰影城、威秀影城，新莊區鴻金寶電影院、美麗新宏匯影城、國賓影城，林口區國賓影城、威秀影城，中和區威秀影城、永和區喜樂時代影城，樹林區秀泰影城，土城區秀泰影城，淡水區美麗新淡海影城、國賓影城等。

新聞局表示，在營業管理方面，各業者皆依法投保公共意外責任險，並執行電影分級制度，提供身心障礙者及65歲以上長者半價優待，但部分業者提供的票券、會員卡內容不符合定型化契約規範，及固定輪椅觀眾席位不符合相關法規，也已要求限期改善，以確保消費者權益與提供行動不便的觀眾通行無阻的觀影空間。

此外，稽查也針對電影院防疫作為進行查察，嚴格要求電影院落實防疫工作，除提供足量的消毒酒精供觀影民眾使用外，從業人員健康管理、環境清潔消毒等都要落實執行，也要求電影院每日進行防疫自主檢核、定期提供員工快篩陰性證明。

另要求每個影廳於放映前、散場後都需要專人進行清潔消毒，執行時工作人員也必須穿戴完整的防護裝備，影廳內的座位安排，採梅花座或間隔座，影廳內、影廳外等待區、戶外空間等全面禁止飲食，經查各家電影院均有落實相關防疫規範。新聞局並呼籲民眾，購買電影票券以預售票為優先、觀影應全程配戴口罩，落實實聯制，進出影廳均須保持社交安全距離。