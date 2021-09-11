英國媒體《金融時報》指出，美國拜登政府正在考慮同意我國駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。對此，民眾黨立委張其祿表示，美國一方面透過打台灣牌牽制大陸，同時也要找回盟友的信用，站在我方立場而言，固然歡迎台美關係提升，但更重要的是要有實質面，像是台美經貿協定、協助台灣取得更多疫苗、疫苗代工及技術轉移等，而不是只有代表處更名就感到滿足。

張其祿指出，蔡政府一再標榜現在是台美之間有史以來關係最好的時刻，但在美中競爭大架構下，美國總統拜登昨與大陸國家主席習近平通話，另方面就傳出我國駐美代表處更名，某種程度上，美國還是在打台灣牌。

張其祿分析，美國在阿富汗撤兵搞得灰頭土臉，對盟邦承諾失去信用，美國可能急於確保對盟邦承諾，因此透過將我國代表處改名的方式，對外宣示美國對盟邦的承諾不會改變。

張其祿認為，我國駐美文化代表處若更名為台灣代表處，中共一定會有很大反彈，因此，這件事情能否促成，後續仍要持續觀察，究竟美國政府對台的支持是真是假。

張其祿說，台美關係提升及我駐美國代表處更名固然重要，但希望台美間有更實質面的關係提升，例如台美間經貿協定、協助台灣取得疫苗、授權台灣代工疫苗、軍事武器核心技術轉移等，而不是僅有駐美代表處更名而已。