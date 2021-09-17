大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」稱，近日，美英澳宣佈建立三邊安全夥伴關係，強調台在印太的作用。美澳發佈含涉台消極內容的聯合聲明，民進黨當局表示感謝。朱鳳蓮評論，此舉嚴重干涉中國內政。

朱鳳蓮表示，美英澳宣佈建立軍事夥伴關係並達成向澳提供核動力潛艇技術的交易，是對地區和平穩定的破壞，違背有關國家在國際機制中所作承諾。這種搞封閉、排他的「小圈子」在軍事上拉幫結派搞對抗的做法，本質上是冷戰零和思維和地緣政治觀念作祟，違背時代潮流，不得人心。把中國合灣地區納入美英澳所謂「印太戰略」，更是嚴重干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和國際關係基本準則，給台海和平穩定帶來損害。

朱鳳蓮表示，美澳有關涉台言論再次暴露其長期以來在台灣問題上的錯誤認知和「以台制華」的陰險圖謀。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。台灣問題是中國內政。任何以所謂「民主」、「有意義參與國際」等理由為台說項的言行，都是對中國內政的嚴重干涉。中國大陸敦促有關國家以實際行動恪守一個中國原則和對中方作出的嚴肅承諾，在涉台問題上謹言慎行。

朱鳳蓮表示，必須指出，「台獨」分裂活動是破壞台海和平穩定的最大亂源。粉碎「台獨」圖謀是維護台海和平穩定的必要之舉、正義之舉，任何外部勢力為「台獨」勢力撐腰打氣都是極其危險的。

朱鳳蓮表示，大陸正告民進黨當局，立即停止一切「台獨」行徑，停止與外部勢力勾連。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。謀「獨」挑釁只會自取滅亡。