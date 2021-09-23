示意圖／東網。

今年10月1日，是中華人民共和國成立72周年，香港政府將舉行十一活動。保安局長鄧炳強接受港媒專訪時警告，在緊接的十月十日「雙十節」，市民切勿意圖做出把台灣從中國分裂出來的行為，或鼓勵甚至煽動其他人做這些行為，全屬嚴重罪行，因為台灣是中國領土，警方一定會嚴正執法。

鄧炳強升任保安局長3個月，他接受星島日報專訪時表示，局方首要重點工作是確保國家安全、香港安全。10月1日，特區政府按慣例將舉行升旗儀式和國慶酒會，鄧炳強預告會加強保安部署工作。

鄧炳強特別關注，在隨後十月十日「雙十節」，可能出現的嚴重違法情況。他解釋，根據中華人民共和憲法，台灣是中國領土的一部分，任何人意圖想將台灣從中國分裂出去，或鼓勵其他人做這些行為，都是違法行為，「台灣是中國不可分離的一部分，任何人試圖將台灣從國家分裂出來，或煽動他人把台灣從國家分裂出來，我們必然會採取果斷執法行動，我呼籲任何人千萬不要做這些行為，這是非常嚴重罪行。」

過去「雙十節」都有親台人士在港舉行活動，如果屆時高舉或掛起「青天白日滿地紅旗」、喊相關口號是否違法？鄧炳強強調，會按個別實際情況去處理，「如果你心裡真的想將台灣從中國分裂出去，我們一定找到證據，證明你心裡所想及你所做的事。」

慶祝「雙十節」是否違法？他說明，是否存有意圖是個重點，「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行，你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」他重申，不是單從一支旗去做判斷，「要看旗上面有否寫字、寫什麼字，附近有甚麼人，他們講甚麼，他們的行為令群眾會有甚麼反應等」，如發現違法行為，「我們一定會嚴正執法，這個是很嚴重行為。」

鄧炳強提到，未來有兩場重要選舉，包括12月立法會換屆選舉、明年3月特首選舉，以及明年七一香港回歸二十五周年的保安行動均屬工作重點，要確保有關活動是在安全有序情況下進行。選舉風險絕對存在，亦要提防包括孤狼式襲擊、本土恐怖主義襲擊，或針對個別活動一些騷擾行為，不能掉以輕心。

至於香港回歸25周年慶典，鄧炳強言明，如果屆時有大陸國家領導人來港，保護領導人的安全肯定是一個重點工作。