新竹地檢署針對媒體8日報導「確診個案高達50例，影響台股行情」一事，10日獲悉涉嫌者身分後，隨即由檢察長召開專案會議，並指派「防疫處理小組」專責檢察官依法儘速辦理，以查明刊登訊息者刑事責任。

「防疫處理小組」專責檢察官10日指揮刑事局、新竹縣政府警察局竹北分局，對刊登訊息的楊姓嫌疑人住處執行同意搜索，並檢視行動電話內相關電磁紀錄。

檢察官訊問後認楊姓被告係在8日中午12時24分，在群組刊登「今天確診50＋」之不實疫情訊息，初步排除有以散布流言影響集中交易市場有價證券交易價格之嫌。

不過，楊嫌仍涉有違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息罪嫌，予具保5萬元，並責令司法警察持續清查該疫情假訊息之傳播網絡。

新竹地檢署再次呼籲民眾，對於網路流傳或來源不明之疫情資訊應該謹慎面對且查證，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，若發現有任何散布不實疫情訊息，可向本署或警察局舉發，本署對於任何趁疫打劫、製造社會紛亂之犯罪，絕不寬貸，一定速查嚴辦，以維護公共利益，安定民心，共同守護國人健康。