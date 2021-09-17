新北市定古蹟「樹林抗日先烈十三公紀念碑」昨日遭人扔香爐大肆破壞，碑體遭潑蠟燭油，現場一片混亂。（民眾提供）

新北市定古蹟「樹林抗日先烈十三公紀念碑」距今已有66年歷史，也是在地居民的信仰中心，未料昨日卻遭人扔香爐大肆破壞，碑體遭潑蠟燭油，現場一片混亂。當地民眾氣憤難平，里長也調閱監視器畫面發文尋真凶。文化局表示，昨日已邀請文資審議委員前往現勘，將查閱監視器畫面，並函請警方依違反「文化資產保存法」罪嫌偵辦。

樹林1895年時曾發生抗日事件，當時日軍準備將軍糧運往新竹，未料在樹林遭義勇軍襲擊，日軍為了報復，便焚燒樹林村落，導致13名烈士遭奇襲戰死，台灣光復後，在地人在樹新路與俊英街交叉口設置了「樹林十三公紀念碑」感念先人的壯烈犧牲，而該址也成為當地重要信仰中心。

「從來沒人敢破壞石碑，真的令當地人感到憤慨！」樹林圳福里長蘇益和表示，樹林十三公紀念園區先前也曾發生幾次破壞事件，但都沒有人敢直接砸毀石碑，昨日上午8時許有名年約70歲的男子突然闖入，對石碑比畫呢喃，隨後開始亂砸，推翻神桌上的香爐、蠟燭，還拿起物品砸向石碑，把現場搞得一團亂，周邊店家看到搗亂後出聲喝止，男子才匆忙逃逸。

蘇益和說，事發後他也立刻將監視器畫面放上臉書，有民眾也指出犯嫌是慣犯，在土樹三鶯多處廟宇砸毀物品。文化局表示，昨日接獲公所通知古蹟遭破壞後，已立即派文資審議委員前往現勘，發現古蹟本體無明顯受損，若之後查看監視器畫面，發現確有毀損古蹟一事，將依文化資產保存法函請警方偵辦，罰則最重可處6個月以上5年以下有期徒刑。

樹林分局表示，接獲報案當下已調閱監視器，掌握嫌犯身份，目前正積極追緝中，日後也會將加強巡邏此處。