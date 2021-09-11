中央氣象局針對璨樹颱風發布陸上颱風警報，並將新北市列為警戒區域，新北市觀光旅遊局表示，為確保旅遊安全，十分瀑布公園9月12日起停止入園，未來視災損復原情形再行公布開園日期。

璨樹颱風12日影響最大 航空公司公布航班異動
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