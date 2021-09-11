璨樹颱風來襲 十分瀑布公園12日起閉園 13:262021/09/11 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 十分瀑布公園9月12日起停止入園。（新北市觀旅局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局針對璨樹颱風發布陸上颱風警報，並將新北市列為警戒區域，新北市觀光旅遊局表示，為確保旅遊安全，十分瀑布公園9月12日起停止入園，未來視災損復原情形再行公布開園日期。 璨樹颱風12日影響最大 航空公司公布航班異動 5年來最強颱風璨樹進逼 海陸空交通動態一覽 #璨樹颱風 #十分瀑布公園 #12日 #來襲 #閉園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹成今年第2強颱 日本氣象廳籲沖繩民眾嚴防 12:592021/09/11 國際 影》璨樹橫掃菲律賓影片曝光 風吹路樹倒 豪雨灌入 海水倒灌 10:092021/09/11 國際 中颱璨樹時雨量飆700毫米 彭啟明曝周一颱風假機率 12:412021/09/11 生活 強颱璨樹 今晚明天影響最劇 04:102021/09/11 生活新聞 桃園強颱璨樹來襲 石門水庫警戒 04:102021/09/11 地方新聞 璨樹颱風逼近 新北水門晚上9時關閉 12:322021/09/11 生活 璨樹來襲 守住護國神山群 竹科管理局成立應變中心 11:472021/09/11 生活 漁船進港避風 果農搶收套袋 04:102021/09/11 生活新聞 選錯時間！璨樹暴風圈籠罩 6縣市「周日」放假機率高 10:562021/09/11 生活 強颱「璨樹」陸警範圍增高雄、花蓮 周六入夜後雨勢更強 04:132021/09/11 生活 璨樹減弱為中颱 陸警再擴大！全台僅2縣市未警戒 12:222021/09/11 生活 生活熱門新聞 中颱璨樹總雨量飆700毫米 彭啟明曝周一颱風假機率 - 生活 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 - 生活 選錯時間！璨樹暴風圈籠罩 6縣市「周日」放假機率高 - 生活 躲越戰隱居叢林41年不知有女人 他重返人間8年癌逝 - 生活 突宣布停班停課 台東人氣炸酸「饒半天」：小孩誰接 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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