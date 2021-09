根據《金融時報》報導,拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,Tecro)名字,加入「台灣」2字,改為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office),民進黨發言人謝佩芬表示,支持政府將持續以務實態度,秉持互信、互惠及互利的原則,與美方保持密切溝通。

謝佩芬強調,近年來台美關係增長有目共睹,民進黨重視台美關係的發展,穩健深化台美雙方在各領域的合作夥伴關係。