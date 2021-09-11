新北市幼兒園群聚案中確診的埃及父親一家人成為眾矢之的，新北市長侯友宜今（11）日主持疫情說明會表示，沒有一個人願意染疫，大家要用同理心來看待確診者。

侯友宜表示，尤其從境外回國人士，無論是本國人或外國人只要經過合法管道，經過14天居家隔離、7天自主健康管理，經過合法管道進來，更應該有同理心善待這個事情，更何況所有感染源都還在疫調中，要用同理心來看待。