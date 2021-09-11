埃及爸染Delta淪砲轟箭靶 侯友宜：沒有人願意染疫 15:482021/09/11 中時 葉書宏 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北板橋某社區受到幼兒園群聚感染影響，B棟遭清空，部分住戶都已被安置到集中檢疫所。圖為9日新北市政府持續在大樓中庭設置前進指揮所，協助就地隔離的住戶。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市幼兒園群聚案中確診的埃及父親一家人成為眾矢之的，新北市長侯友宜今（11）日主持疫情說明會表示，沒有一個人願意染疫，大家要用同理心來看待確診者。 侯友宜表示，尤其從境外回國人士，無論是本國人或外國人只要經過合法管道，經過14天居家隔離、7天自主健康管理，經過合法管道進來，更應該有同理心善待這個事情，更何況所有感染源都還在疫調中，要用同理心來看待。 新北市長侯友宜今（11日）主持疫情說明會表示，沒有一個人願意染疫，大家要用同理心來看待確診者。（新聞局提供） 新冠確診者遭歧視「全身都是毒」蔡壁如籲放下偏見：沒人願意染疫 染Delta埃及爸同機旅客未匡列 醫：這樣疫調不會死嗎 #新冠肺炎 #台灣 #板橋 #埃及爸 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中不可能的任務 04:102021/09/11 時論廣場 空戰交鋒 朱訴求改變 江諷在哪裡 04:102021/09/11 政治要聞 傳柯文哲派「學姊」選新北 藍議員批：消費個人且輕視選民 11:562021/09/11 政治 傳「學姊」黃瀞瑩當刺客參戰新北市長 侯友宜這樣說 11:392021/09/11 政治 新北本土＋1在深坑 侯：感染源不明、應與幼兒園無關 14:442021/09/10 生活 正國會拋2022全面初選 林錫耀指須討論 04:102021/09/11 政治要聞 頻被點名2022選新北市長 林佳龍：目前完全沒想選舉問題 15:212021/09/10 政治 制衡霸道民進黨 卓疫無反顧 04:102021/09/11 政治要聞 3星座對家人、戀人最體貼 被他們深愛超幸福 06:302021/09/11 運勢 開學後首例入侵校園 1國中生確診 北市憂風雨前寧靜 04:102021/09/11 焦點要聞 現任菲國總統爭議不少 仍擁有高人氣！學普丁掌權 杜特蒂明年角逐副總統 04:102021/09/10 焦點要聞 生活熱門新聞 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 - 生活 BNT來了！指揮中心宣布 9／20起預約、9／25起接種 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 醫籲開放長者莫德納混打BNT 張上淳：看2情況而定 - 生活 中颱璨樹總雨量飆700毫米 彭啟明曝周一颱風假機率 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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