人天生就會有性慾，不過談及此事時，不少人仍會感到害羞，甚至避而不談自己的性事，不過有些人則將性愛視為理所當然，甚至認為這是人生的動力。日本網站「美人百花」近日分享3個情慾最強的「星座+血型」組合。

第3名 O型+雙魚座

O型與雙魚座都屬於治癒型的人，在伴侶面前他們會毫無拘束地解放慾望，表現出對另一半的極度渴望，在性事上甚至會讓對方感受到視覺、觸覺、聽覺等刺激感，他們願意做出各種嘗試，在性愛上的接受度高，另一半若提出想試激烈一點的玩法，無論SM還是Cosplay，他們都會願意配合。

第2名 A型+雙子座

當認真的A型搭配好奇心強的雙子座，他們表面會裝作對「性」不感興趣，但實際上對於性事卻頗有研究，如果能查閱他們的瀏覽記錄，就會發現他們查過不少有關性愛的知識，甚至會與伴侶挑戰各種姿勢或道具，不會滿足於同一種形式，不斷尋求新的刺激感，為彼此增加情趣。

第1名 B型+射手座

B型對於性事的興趣，在他人面前毫不隱瞞，再搭配上射手座有話直說的個性，他們甚至敢用性事，作為與剛認識人的話題開頭，大方說出自己的性事如何，相處久了以後，朋友也都能慢慢接受，知道他充滿情慾的個性，對於B型+射手座來說，性慾就是他們的人生動力，當他們感受到慾望在體內燃燒時，是最幸福的時刻。