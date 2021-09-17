台中一名李姓男子2019年10月間，在交友軟體認識男網友小傑（化名），2人有意發生性關係，但小傑約炮之前有說，只願意幫李男口交，不料見面後卻被李男硬上得逞，還說：「忍一下就沒事了」，小傑事後崩潰提告，一審判李男3年6月徒刑，案經上訴，台中高分院維持原審量刑駁回。

小傑控訴，事發當天李男將手指放進他的肛門，進而對他硬上得逞。但李男辯稱，是經過小傑小傑同意才進行，還說，如果小傑不願意配合，他根本就「進不去」。另李男的辯護人指出，小傑曾多次在通話中同意與李男發生關係，且本案之前，也曾嘗試在汽車後座與李男發生關係，後因空間太小而作罷，主張2人為合意性交。

法官勘驗2人對話紀錄及審酌相關事證後，並未發現小傑曾同意與李男發生關係，因此不採信李男與其辯護人的證詞，而且事發當日李男沒有問過小傑意見，就直接硬壓上來，還跟他說「忍一下就沒事了」，小傑當下察覺有異，立即反抗縮緊，並試圖推開李男，因推不動，加上擔心遭受暴力才放棄。

小傑出庭時哭著對法官說，只希望李男尊重他的意願，並對他道歉，自己並不想把這件事搞這麼大，認為小傑並無誣陷李男的動機，因而採信其證詞。

台中高分院審理後認為，2人第一次見面時未發生關係，但李男卻利用與小傑愛撫、口交、手指插入肛門等機會，不顧小傑拒絕強行發生關係，實已破壞小俊對於性行為之選擇或承諾等性自主權，危害其意願甚明，認為原審量刑無誤，駁回李男上訴，維持原審判決。

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