前台北市議員楊實秋兒子楊澤祖宣布參選2022年台北市議員，但他爭議不斷，先前才因涉嫌偷前老闆的按摩油、在工作契約填載不實資料遭起訴，另又因為和女高中生交往時，拍下性愛影片，23日遭台北地檢署依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。

檢警調查，今年21歲的楊澤祖，在2018年間和當時讀高三的少女交往，2人發生性關係時，楊澤祖拍下性愛影片、照片，並上傳到雲端，少女後來發現楊澤祖有許多負面新聞，擔心自己受到波及，因此報警提告。

本案原本移送到士林地檢署偵辦，後來移轉管轄到北檢。楊澤祖雖然沒將性愛影片及照片外流，但拍攝未成年者就已違反《兒童及少年性剝削防制條例》，北檢因此將楊起訴。

除了本案，楊澤祖去年曾在北市西門町某按摩工作室擔任按摩師，後來與蕭姓負責人鬧翻，離職後竟在同年5月夥同2名友人闖進工作室，拿走1罐用了一半的按摩油，涉嫌竊盜遭起訴。

蕭姓負責人後來又加碼控告楊澤祖偽造文書，指聘用楊時，楊以不實名字、地址、身分證字號簽下工作契約。楊到案承認偽填，解釋因為這份工作，不能讓人知道本名，檢方日前再依偽造文書罪起訴楊男。竊盜、偽造文書案目前均在台北地院審理中。