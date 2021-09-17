似乎只有一種命運打擊永遠不具有光明面，那就是失業。

一個人非自願地失業，只會帶來負面的影響，人們不會在當中發現任何優點。

除非在事隔多年後，這個人發現自己現在的工作比起之前實在好太多了，而且過得也比之前好。

在過去的幾年裡，專家學者一再指出，失業會對心理造成極大的負擔。當一個人收到解雇通知時，心裡會感到非常受傷，而且這種傷害嚴重到會影響一個人的性格。經濟學家暨心理學家克里斯多夫．博伊斯(Christopher Boyce)認為，再也沒有任何事像失業一樣，會如此強烈又負面地改變一個人的性格。

博伊斯與他的同事從德國社會經濟委員會那裡，獲得六千七百多名德國成年人的資料，這些人曾先後於二○○六與二○○九年完成兩次性格測驗。其中有二百一十名研究參與者曾在此期間失業一到四年不等的時間，另有二百五十一人曾短期失業，但之後又再度找到工作。

結果顯示，在長期失業(一到四年)後，人們會失去「責任性」、「開放性」與「親和性」，且程度嚴重到他們難以再找新的工作，也無法好好面對他人。他們變得暴躁且充滿敵意，可靠性和謹慎性當然也都下降。

博伊斯指出，失業對於心理的衝擊，或許遠比你我所以為的更為嚴重。此外，由於性格的轉變，可能讓人更難找到新工作，最終陷入負面的惡性循環。

(本文摘自《個性》/時報出版)

【內容簡介】

與其「發現自我」，不如「創造自我」。人無法用相同的自己，得到不同的未來，我們不只要順性而為，更要超越個性。透過行為刻意地去蕪存菁，你一定能成為最好的自己。那麼是什麼造就了當下的你？我們該如何才能成為自己想要成為的那種人？

一般認為，「個性」是具有穩定性的，當性格一旦形成，就幾乎是我們始終如一的特質了。但最新的研究顯示，每個人身上，都有個我們不認識的自己。所謂的「自我」並非固定，個性會隨著成長而有所改變，每個人都有機會可以重新塑造自己，而且行動越大，改變就會越多。

榮獲德國年度三大科普寫作記者——克莉絲蒂娜・伯恩特，彙整心理學、腦科學、社會學、科學等諸多領域的研究資料，提供我們關於「個性」種種新知卓見。

【作者簡介】克莉絲蒂娜・伯恩特 Christina Berndt

生於1969年，曾先後於漢諾威大學與維騰／赫德克大學研讀生物化學，於海德堡德國癌症研究中心攻讀博士。

先後為《明鏡週刊》、德意志新聞社及南德廣播公司撰寫醫療及學術相關報導，2000年起擔任《南德日報》編輯。

曾於2006年獲頒歐洲青年科學作家獎（The European Science Writers Junior Awards），也曾因揭發器官買賣醜聞獲得守護者獎（Wächterpreis）提名。2013年不僅榮獲亨利・南恩（Henri-Nannen- Preis）「調查獎」提名，更獲選為年度三大科普寫作記者。

著有《韌性》、《滿足》。