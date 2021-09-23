生理性別男、心理性別女的跨性別者小E，前年向桃園市大溪戶政事務所申請改變身分證性別遭拒，理由是未檢附變性手術證明。小E不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院審結，今（23）日判小E勝訴，可上訴。

內政部函釋現行法律指出，跨性別者若要變更法定性別，必須出具2名精神科專科醫師評估的鑑定診斷書，以及合格醫療機構開具的手術證明，男性變女性需摘除陰莖、睪丸，女性變男性則需摘除乳房、子宮及卵巢。

小E於2019年10月間向大溪戶所申請將身分證性別從男性改為女性，但因未遞交手術證明遭拒，提訴願也遭駁回，因此提起行政訴訟，主張性別認同屬基本權，現行法規是強迫人民必須傷害自己身體，才可變更性別，內政部函釋違反法律保留原則、平等原則及比例原則。

先前開庭時，小E的委任律師也指出，目前全世界主要國家都已取消變性手術要件，衛生福利部也早在2014年9月18日就已變更見解，認同變更性別不必然要摘除性器官，同年11月18日總統府人權諮詢委員會法令檢討小組開會時，主席也裁示內政部應參酌該見解，因此需進行變性手術的規定不應繼續存在。