台中市警察局第四分局大墩派出所日前接獲銀行行員通報稱有人臨櫃欲提領警示帳戶內19萬元，立即派員前往了解，經查是準備提領詐欺款項的車手，立刻將該車手緝捕歸案，為表揚行員積極作為，成功協助警方破獲詐欺車手，大墩派出所副所長蔡明松特別頒發感謝狀及獎勵金致謝。

台中市一名43歲朱姓男子，到南屯區一家銀行臨櫃欲提領現金19萬元，行員發現帳戶有異，一面與朱男周旋下，一面讓同事趕緊通知警方。

警察局第四分局大墩派出所巡佐黃友聖、警員洪崇銘、警員張書維接獲通報後，立刻趕赴現場，朱男見員警到場時顯得更為緊張，眼神開始閃爍且緊張，無法交代為提款原因及帳戶的金錢來源。

員警同時向行員查證，原來該帳號30分鐘前才被通報為警示帳戶凍結，該筆19萬正是方才被詐騙而申請凍結的金額。

警方深入清查發現原來朱嫌當日上午即曾至一家銀行提領30萬、下午又到另外一家銀行提領40萬元，款項交給所謂的「借貸公司」。

朱男辯稱這樣讓金流進出自己的帳戶可以增加信用額度，更一度出示手機想自清，殊不知已淪為「詐騙集團」的共犯車手。警方依違反洗錢防制法、刑法詐欺罪嫌，將涉嫌人移送偵辦。

大墩派出所所長葉信良感謝行員機警且冷靜通報警方，讓警方及時到場逮捕詐欺車手；宣導詐騙集團常利用民眾找工作、貸款或交友的機會，要求提供銀行帳戶、手機門號做為詐取其他被害人錢財的媒介，提供將淪為人頭帳戶及協助提領的車手，恐成為詐騙集團的共犯，面臨刑事追訴及高額的民事求償。

警方提醒民眾切勿將自身的銀行帳號借予他人使用，亦不可讓不明金流進出自身帳戶，避免觸犯相關法律得不償失。