位在台灣東南方外海上的蘭嶼，是台灣唯一被歸類在熱帶雨林氣候的地區，島上居住著重視自然共生的海洋民族——達悟族。來到這片美麗的土地上，除了浮潛、拍拍網美照之外，其實也有很多好吃的美食可以享用，一起來看看我們提供了什麼樣的口袋名單吧！

阿力給早餐

一日之計在於晨，每天起來最重要的就是早餐了！在阿力給早餐店的招牌就是每日限量60個的飛魚飯糰，每每營業時間還沒到就會被搶購一通，所以想吃的朋友們，在蘭嶼看完日出就要來搶，不然錯過了又要再等明天了！

地址：台東縣蘭嶼鄉95250之1號

營業時間：06:00–11:00

電話：0912-243-173

漁人號吐司

喜歡吃芋泥或是吐司的朋友可以來嘗嘗這家，若是同時喜歡兩者的更不能錯過，它的芋泥是厚實的，咬下去滿滿扎實的一口，會讓喜歡芋泥的朋友直接上癮唷！

地址：台東縣蘭嶼鄉57號

營業時間：06:30-11:00

電話： 0985 582 711

島民冰狗店

每天只會營業3.5個小時，也是IG上著名的打卡景點，因為冰品是手工做的，所以融化的沒有那麼快。店裡還有狗兒及貓咪，喜歡貓狗的朋友可以一邊欣賞著海景，一邊吃著手工作的冰品，回過頭來還可以看看可愛的毛孩們唷！

地址：台東縣蘭嶼鄉椰油村296-7號

營業時間：13:00–16:30

雯雯芋頭冰

店裡除了有自製的芋頭冰等冰品外，還有炸飛魚簡餐，以及明信片、手工藝品等，在蘭嶼島上算是平價又有品質的店了，若有同時喜歡綠豆冰沙及芋頭冰的朋友，可以試試集兩種冰品於一身的「雯雯特調」，味道濃郁卻甜而不膩，絕對消暑！

地址：台東縣蘭嶼鄉20號

營業時間：09:00–20:00

電話：0912 075 399

蘭嶼漂流木餐廳

店內的菜單、告示及牆壁都是手繪，雖然不大但以蘭嶼來說算是規模不小的一間特色店，各種中西合併的義大利麵、燉飯、飛魚料理都可以在這嘗遍，試過的朋友再次來到蘭嶼都會願意再來造訪一次的！

地址：台東縣蘭嶼鄉村24-2號

營業時間：10:00–22:00（周二公休）

電話：08 973 2668

人魚和貓

如果你是一個愛貓人士，那來到蘭嶼千萬別忘了來人魚和貓一趟！老闆本身非常喜歡貓咪，店裡不僅到處都是可愛的貓，也販售了貓咪相關的手創及卡片，邊享用餐點邊玩貓，簡直貓奴天堂！

地址：台東縣蘭嶼鄉東清村23-3號

營業時間：11:00–14:30 17:30–20:30（周三公休）

電話：08 973 2943

東清三十三號

東清三十三號最大的招牌就是與一般早餐店不同的「脆皮蛋餅」，一口咬下酥脆的蛋餅皮，再碰到蛋餅內軟嫩的內餡，簡直完美，搭配著日出的海景，那更是無敵啦！要注意的是因為是熱門店家，生意非常好，所以如果晚一點到會等比較久一些唷！

地址：台東縣蘭嶼鄉

營業時間：06:00–13:00(周三公休)

電話：0938 670 166

蘭嶼阿東飛魚刈包(創始店)椰油77-蘭天白嶼Fun鬆玩

地址：台東縣蘭嶼鄉77號

營業時間：11:00–20:00

電話：0938 876 095

東清夜市

蘭嶼島上唯一的戶外美食街，也是全台灣最迷你的夜市，麻雀雖小五臟俱全，無論是想吃美食、喝飲料，甚至是啤酒這邊都有，來到蘭嶼一定不能錯過的就是這兒了。

地址：台東縣蘭嶼鄉

營業時間：18:30–22:00

蘭嶼旅人·Rover

位於蘭嶼的環島公路上，外表不算特別亮眼的一間酒吧餐廳，但是點一份簡餐吹著海風，再配上這映入眼簾的海景，別有一番風味啊！

地址：台東縣蘭嶼鄉村25之1號

營業時間：10:30–23:30（周三公休）