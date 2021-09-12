璨樹颱風來襲，目前正在花蓮外海逐漸北上，北部及東北部地區的風雨逐漸增強。昨日中央災害應變中心一級開設，行政院長蘇貞昌上午也前往中央災害應變中心，掌握各地防災整備狀況，並在臉書發文提醒民眾注意安全。不過根據文章下方留言內容來看，比起颱風影響台灣，民眾似乎更關心疫苗不足問題。

蘇貞昌昨在臉書指出，昨日下午開始，東部風雨將持續增強，而他已請農委會針對農產供應，預作完備規劃，確保民生所需供應無虞，也與東部、南部的縣市首長視訊連線，了解各地防災需求，並要求各部會針對東部等颱風直撲的地區、以及沿海低窪易受災的地區，隨時盯緊情勢、預劃人力機具、即時妥善調度。

不過，文章下方卻有大批網友反應疫苗不足問題，留言表示，「颱風登陸一天就會離開，這叫天災，疫苗不夠的問題叫人禍，趕快去處理吧。加油！」「能不能拿五倍券跟你換兩劑疫苗」「颱風會走、但疫情還在燒。不買疫苗就滾下台！」

另有人抱怨排不到疫苗，反觀有高官已打完兩劑，店家也一直倒，忍不住怒批「疫苗覆蓋率爛透了還有臉出來趴趴走」。