前立委黃國昌12日在臉書貼文質疑「政治勢力真退出媒體了嗎？」黃國昌舉中廣董事長暨TVBS節目主持人趙少康為例，並要求趙少康辭去媒體職位。對此，趙少康直言，他目前也沒有黨職、公職，痛批黃國昌搞錯對象，應叫民進黨政軍全面退出媒體。

趙少康指出，黃國昌應該要去問民進黨，黨政軍是否全面退出媒體？「三民自」怎麼回事？中天被幹掉怎麼回事？1450怎麼回事？民進黨多少支援給親綠媒體，現在新聞台幾乎都是親綠媒體，黃國昌是否要關心這個。

趙少康表示，我們一切依法行政，選罷法與廣電法並沒有規定媒體人不能有政治立場、政治主張，僅規定媒體人不能擔任黨職或公職，他沒有黨職也無公職，甚至連參選黨主席的資格也沒有，「我要辭什麼職？」

趙少康痛批，號召戰鬥藍只是精神上的鼓舞，並不是組織也不是政黨，黃國昌你搞錯了，怎不去問海董？怎不去問三民自？黃應要去管民進黨與綠色媒體等，他們吃相多難難，以前是黨政軍退出媒體，現在黨政軍就是媒體，立場偏頗只為保護民進黨，應叫民進黨退出，大家來交換才是對等。