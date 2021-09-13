摩根士丹利表示，由於直銷成為電動車的「新商業模式」，同時北京正努力縮小貧富差距，這可能會「抑制」超豪華車的需求，預料中國汽車經銷商的利潤池將萎縮。

大摩指出，為了直接獲得客戶和未來軟體收入，預料整車廠將通過自營店更多地參與分銷和售後服務。預計到2025年，包括自營和代理經營在內的直銷模式，將成為中國電動車製造商的主要分銷方式，佔中國電動車總銷量的50％至60％。

該行又認為，電動車的發展可能會加速經銷商整合。而中國的「共同富裕」努力，可能會在短期內打擊富人購買保時捷等超豪華轎車的意願。