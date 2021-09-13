塞爾維亞球王喬柯維奇(Novak Djokovic)挑戰成為52年來首未完成職網年度全滿貫的球員，最後敗在俄羅斯麥維德夫拍下，完成比賽後喬帥坦言：「終於解脫了。」

「很高興一切結束了。」喬柯維奇說道，「畢竟整個巡迴賽在心理上、情緒上累積了太多東西，過去兩周我得好好面對這些挑戰，這是很龐大的壓力，有很多事情需要處理。」

今天(13日)的比賽感覺得出來喬帥相當緊張，因為他就差美網決賽這一勝，就能達成生涯第21座四大賽冠軍、超越費德勒(Roger Federer)和納達爾(Rafael Nadal)獨居領先，以及繼1969年拉沃(Rod Laver)之後首位單季包辦澳網、法網、溫布頓、美網4座冠軍的男子選手等紀錄。

只是喬帥沒能展現自己最好的一面，出現了38次非受迫性失誤，還展露出沮喪的心情，並砸壞球拍，因此收到主審警告，34歲的他透露自己感覺無法聰明地運用精力，也清楚自己可以也應該表現得更好，情緒豐富的他賽後用毛巾蓋住自己並落淚，表示內心五味雜陳，包括輸球的傷心、失望，但精神上也因為收到觀眾的支持相當喜悅。

「當然，部分的我非常難過，這是很難接受的一場落敗，但我也感受到跟之前在美國紐約參賽很不一樣的心情，當地球迷讓我有種自己很特別的感覺，這份喜悅讓我很意外，我沒有任何期望，但收到的支持、活力與愛，是會在我心中永難忘懷的回憶。」

單季在4場四大賽打下27勝1敗戰績，喬柯維奇認為已經很滿意了，而學習如何翻篇，是成為職業球員很重要的一部分，「很快的，會有更多考驗接踵而來，我會從失敗中學習，成為更強壯的球員並向前看，我熱愛網球、在場上也感覺不錯，只要還有2j動機與能力，我就會堅持下去。」