藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)換成是在任何其他球季應該都是MVP不二人選，偏偏本季出現天使隊大谷翔平這種怪物。小葛瑞洛目前是美聯全壘打王（46轟）、美聯打擊王（0.318），打點排名第4（104）。如果小葛瑞洛拿下打擊三冠王，是否就等於他登上了美聯MVP的寶座？

大聯盟官網邀請棒球專家討論整理出幾種看法：

記者Mark Feinsand表示，打擊三冠王對於小葛瑞洛不是必要的，他更希望小葛瑞洛能幫助藍鳥打進季後賽（天使戰績差已被排除）。「既然兩位競爭者都十分優秀，他們的球隊戰績也該被納入考量。小葛瑞洛同時還在總得分、上壘率、長打率、攻擊指數稱霸排行榜，他是近年最厲害的打者。如果藍鳥晉級季後賽，小葛瑞洛不需要打擊三冠王亦有資格拿下MVP。當然如果大谷是MVP，我也絕對沒有異議。」

球評Mike Petriello認為小葛瑞洛是否打擊三冠王不重要，因為大谷翔平贏定了。「很簡單，大谷第1，小葛瑞洛第2。過去百年共出現過12位打擊三冠王，試問有幾個人做到大谷今年的表現？」

記者David Adler非常重視打擊三冠王，但那是因為大家之前沒看過二刀流這種東西。「打擊三冠王真的是一個很了不起的頭銜，是最令人印象深刻的成就。然而大谷翔平敲出40多轟，三振100多個打者，這表示我們應該給這種成就想出一個新頭銜。假使最後大谷落選MVP，我們未來再想起這一年都會無法接受。我若有選票的話，不管幾票我全投給大谷。」